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В России стартовали крупнейшие военные учения

Военные учения РФ
10:42 Сегодня Телеграф
По материалам: Униан

На Дальнем Востоке Российской Федерации начались крупнейшие военные учения за последние 40 лет "Восток-2018".

Российская Федерация начала самые масштабные в истории военные учения "Восток-2018".

Военные маневры стартовали на Дальнем Востоке России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Руководить маневрами будет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что учения пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана, они станут самыми крупными за последние 37 лет.

В Минобороны РФ сообщают, что в учениях примут участие около 300 тыс. военных и десятки тысяч военной техники. Среди авиации будут задействованы вертолеты, самолеты и беспилотные летальные аппараты. Кроме того, на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

Учения "Восток-2018" посетит Путин

Шойгу заявил, что на учения будут отрабатываться способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что необходимы маневры для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния.

Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными войсками и силами ВМФ.

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Военные маневры, Военные учения, Восток-2018, Минобороны РФ, Россия, РФ, Сергей Шойгу.
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