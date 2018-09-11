В России стартовали крупнейшие военные учения

Российская Федерация начала самые масштабные в истории военные учения "Восток-2018".

Военные маневры стартовали на Дальнем Востоке России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Руководить маневрами будет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что учения пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана, они станут самыми крупными за последние 37 лет.

В Минобороны РФ сообщают, что в учениях примут участие около 300 тыс. военных и десятки тысяч военной техники. Среди авиации будут задействованы вертолеты, самолеты и беспилотные летальные аппараты. Кроме того, на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

Шойгу заявил, что на учения будут отрабатываться способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что необходимы маневры для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния.

Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными войсками и силами ВМФ.