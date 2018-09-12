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В Красноярском крае РФ выпал снег

Снег в Красноярске
17:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В трех районах Красноярского края России выпал первый снег, полиция предупреждает водителей об осторожности.

На трассах Красноярского края в РФ выпал первый снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание "Красноярские новости", передает УНН. По данным пользователей, осадки зафиксированы в трех районах края.

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей быть острожными за городом, особенно если на автомобиле установлена летняя резина. По данным синоптиков, в среду, 12 сентября, в горах южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные осадки. Возможны заморозки до −3-5 градусов.

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Заморозки, Красноярский край, Осадки, Россия, Снег.
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