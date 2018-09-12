В Красноярском крае РФ выпал снег

На трассах Красноярского края в РФ выпал первый снег. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание "Красноярские новости", передает УНН. По данным пользователей, осадки зафиксированы в трех районах края.

Сотрудники дорожной полиции призывают водителей быть острожными за городом, особенно если на автомобиле установлена летняя резина. По данным синоптиков, в среду, 12 сентября, в горах южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные осадки. Возможны заморозки до −3-5 градусов.