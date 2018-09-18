Путин прокомментировал крушение российского ИЛ-20 в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем и принес соболезнования родным погибших. Об этом сообщает "ТАСС".

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу прежде всего соболезнования близким погибших, - зявил Путин. -

Что касается сравнения с известными событиями (с атакой на российский самолет), когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств".

Путин также заявил, что Россия ответит на крушение Ил-20 у берегов Сирии усилением безопасности российских военнослужащих в САР, передают российские СМИ.

"Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", — приводят росСМИ цитату Путина.

Путин сегодня также проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позже в течение дня [запланирован разговор]", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российский самолёт радиоэлектронной борьбы и разведки Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.

Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.