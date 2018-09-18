Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии

После уничтожения российского Ил-20 в Сирии состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нетаньяху.

К уничтожению самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций", - говорится в сообщении по результатам разговора.

Ранее Путин в своем первом комментарии по инциденту с Ил-20 назвал катастрофу "цепью трагических случайностей".