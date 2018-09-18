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Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии

Владимир Путин
21:10 Сегодня Телеграф
УНИАН

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент РФ Владимир Путин обозначил причину крушения самолета-разведчика Ил-20.

После уничтожения российского Ил-20 в Сирии состоялся телефонный разговор Путина с премьером Израиля Нетаньяху.

К уничтожению самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций", - говорится в сообщении по результатам разговора.

Ранее Путин в своем первом комментарии по инциденту с Ил-20 назвал катастрофу "цепью трагических случайностей".

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Все по теме:

Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, Ил-20, Россия, Сирия.
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1 Комментарий
  • дед 18.09.2018 21:20

    для рассеян
    Хочу добавить к сказанному. Мы вас ненавидим и презираем как самых гнусных самых подлых существ на свете. Вы забрали жизни у цвета нашей нации. Наши дети не родят нам внуков поскольку ваши уроды гиви и моторолы убили их в Иловайске, наши отцы никогда не поведут своих дочерей под венец поскольку ваши казаки убили их в Дебальцево, наши молодые вдовы по ночам воют в подушки поскольку ваши уроды буряты убили их молодых мужей в Луганске и они не знают что ответить маленьким своим детям на вопрос где наш папа, наши матери не спят ночами и уже не заснут до смерти поскольку ваши матери и ваши попы благословили ваших сыновей на братоубийственную войну на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ. Будьте вы все прокляты на веки веков вместе со своим генетически выведенным КГБ СССР уродом карликом. Вы на порядок подлей и мерзостней для нас чем были когда то фашисты. Мы можем только радоватся что очередной ваш самолет с потенциальными убийцами рухнул в море. и нет вам прощения и не будет никогда ни от нас ни от сирийцев ни от чеченцев ни от всего мира. Изыдите исчадия сатаны

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