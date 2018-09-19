Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4507377-kseniya-sobchak-zhdet-vtorogo-rebenka.html
Ксения Собчак ждет второго ребенка
Бывший кандидат на прошлых президентских выборах в России Ксения Собчак ждет пополнения в семье.
Российская журналистка, телеведущая, а также кандидат на прошлых президентских выборах в России Ксения Собчак ждет второго ребенка.
Об этом пишет издание SUPER со ссылкой на официальных представителей 36-летнего политика.
По их словам, к работе над проектом "Собчак слезам не верит", который будет выходить на одном из российских музыкальных телеканалов, она приступает, находясь в положении, которое стало уже заметным для окружающих.
"Да это правда. Ксения ждет рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности – ранний. От других комментариев мы воздержимся", – отметил представитель Собчак Кирилл Суханов.
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