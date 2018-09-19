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Ксения Собчак ждет второго ребенка

Ксения Собчак
09:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Бывший кандидат на прошлых президентских выборах в России Ксения Собчак ждет пополнения в семье.

Российская журналистка, телеведущая, а также кандидат на прошлых президентских выборах в России Ксения Собчак ждет второго ребенка.

Об этом пишет издание SUPER со ссылкой на официальных представителей 36-летнего политика.

По их словам, к работе над проектом "Собчак слезам не верит", который будет выходить на одном из российских музыкальных телеканалов, она приступает, находясь в положении, которое стало уже заметным для окружающих.

"Да это правда. Ксения ждет рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности – ранний. От других комментариев мы воздержимся", – отметил представитель Собчак Кирилл Суханов.

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Выборы в России, Ксения Собчак, Россия.
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Новости России и СНГ

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