Российская журналистка, телеведущая, а также кандидат на прошлых президентских выборах в России Ксения Собчак ждет второго ребенка.

Об этом пишет издание SUPER со ссылкой на официальных представителей 36-летнего политика.

По их словам, к работе над проектом "Собчак слезам не верит", который будет выходить на одном из российских музыкальных телеканалов, она приступает, находясь в положении, которое стало уже заметным для окружающих.

"Да это правда. Ксения ждет рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности – ранний. От других комментариев мы воздержимся", – отметил представитель Собчак Кирилл Суханов.