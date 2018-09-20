Кулеба: Угрозы РФ выйти из Совета Европы - это шантаж Запада
Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом.
Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что угрозы России выйти из этой организации являются шантажом Запада.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кулеба отметил, что еще неделю назад Москва заявила о неактуальности выхода из Совета Европы, а уже через 7 дней ее позиция изменилась.
"Вот какая бывает эквилибристика, когда чувствуешь, что что-то пошло немного не так и надо немедленно вбросить в пространство "страшилку", чтобы склонить людей принять нужное тебе решение", - написал дипломат.
Он объяснил, что Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом, поскольку "здоровые силы в Совете Европы" не готовы идти на уступки Москве.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы.
Российские дипломаты были лишены ряда полномочий в Совете Европы в апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма Россией. В 2015 году ПАСЕ расширила ограничения. Тогда Россия заявила о невозможности работы в подобных условиях и перестала участвовать в заседаниях.
Ранее, в июне 2017 года, Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.
В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что из-за неуплаты взносов на Россию могут быть наложены санкции.