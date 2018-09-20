Кулеба: Угрозы РФ выйти из Совета Европы - это шантаж Запада

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что угрозы России выйти из этой организации являются шантажом Запада.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кулеба отметил, что еще неделю назад Москва заявила о неактуальности выхода из Совета Европы, а уже через 7 дней ее позиция изменилась.

"Вот какая бывает эквилибристика, когда чувствуешь, что что-то пошло немного не так и надо немедленно вбросить в пространство "страшилку", чтобы склонить людей принять нужное тебе решение", - написал дипломат.

Он объяснил, что Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом, поскольку "здоровые силы в Совете Европы" не готовы идти на уступки Москве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы.

Российские дипломаты были лишены ряда полномочий в Совете Европы в апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма Россией. В 2015 году ПАСЕ расширила ограничения. Тогда Россия заявила о невозможности работы в подобных условиях и перестала участвовать в заседаниях.

Ранее, в июне 2017 года, Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что из-за неуплаты взносов на Россию могут быть наложены санкции.