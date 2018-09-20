День Независимости Украины

Новости России и СНГ

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
Новости: США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России
Новости: Динамо в первом туре Лиги Европы сыграло вничью с Астаной
Динамо в первом туре Лиги Европы сыграло вничью с Астаной
Новости: Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
X

Кулеба: Угрозы РФ выйти из Совета Европы - это шантаж Запада

Дмитрий Кулеба
22:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом.

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что угрозы России выйти из этой организации являются шантажом Запада.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кулеба отметил, что еще неделю назад Москва заявила о неактуальности выхода из Совета Европы, а уже через 7 дней ее позиция изменилась.

"Вот какая бывает эквилибристика, когда чувствуешь, что что-то пошло немного не так и надо немедленно вбросить в пространство "страшилку", чтобы склонить людей принять нужное тебе решение", - написал дипломат.

Он объяснил, что Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом, поскольку "здоровые силы в Совете Европы" не готовы идти на уступки Москве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что у России назревает желание выйти из Совета Европы.

Российские дипломаты были лишены ряда полномочий в Совете Европы в апреле 2014 года после незаконной аннексии Крыма Россией. В 2015 году ПАСЕ расширила ограничения. Тогда Россия заявила о невозможности работы в подобных условиях и перестала участвовать в заседаниях.

Ранее, в июне 2017 года, Москва заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что из-за неуплаты взносов на Россию могут быть наложены санкции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Кулеба, ПАСЕ, Россия, Совет Европы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Ксения Собчак ждет второго ребенка Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии Путин прокомментировал крушение российского ИЛ-20 в Сирии

Последние новости

Французская полиция провела спецоперацию против торговцев Эйфелевыми башнями Главный соперник Динамо в группе Лиги Европы одержал победу СБУ об обысках в Буковеле: разоблачена масштабная коррупционная схема
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
03 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
04 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
05 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости сегодня
23:16 Медики нашли новый способ снижения давления
23:11 Скрипник с Ригой может выиграть Кубок Латвии
22:54 Смешные демотиваторы, которые ни на минутку не дадут вам скучать
22:49 Кайя Гербер снялась для обложки Vogue
22:44 Удивительная порода кошек девон-рекс (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией
США ввели санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией
Новости: Литва будет продолжать блокировать "Северный поток - 2"
Литва будет продолжать блокировать "Северный поток - 2"
Новости: С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь