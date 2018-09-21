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ДТП с украинцами в России: Водитель скончался в больнице

ДТП
23:17 Пт, 21 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

В России умер водитель-украинец, госпитализированный после ДТП с автобусом.

В России умер украинский водитель, госпитализированный вместе с пятью украинцами после дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме, и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал дипломат.

По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.

 "Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", - добавил Погорельцев.

Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой - сотрясение мозга. Погорельцев отметил, что еще трое украинцев находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии в реанимации.

Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего. Департамент консульской службы МИД и Посольство держат ситуацию на контроле.

"С заместителем главного врача и начальником следственного отдела местной полиции консулами достигнута договоренность о дальнейшей координации мероприятий", - сказал он.

20 сентября на автодороге местного значения Лиски - Острогожск столкнулись автомобиль Opel с украинским номерным знаком и автобус с российским номером. В результате ДТП были госпитализированы шесть украинцев. Все пострадавшие граждане Украины являются жителями временно оккупированной территории Луганской области.

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ДТП, Россия, Сергей Погорельцев, Украинцы.
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