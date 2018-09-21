ДТП с украинцами в России: Водитель скончался в больнице
В России умер водитель-украинец, госпитализированный после ДТП с автобусом.
В России умер украинский водитель, госпитализированный вместе с пятью украинцами после дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме, и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал дипломат.
По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.
"Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", - добавил Погорельцев.
Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой - сотрясение мозга. Погорельцев отметил, что еще трое украинцев находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии в реанимации.
Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего. Департамент консульской службы МИД и Посольство держат ситуацию на контроле.
"С заместителем главного врача и начальником следственного отдела местной полиции консулами достигнута договоренность о дальнейшей координации мероприятий", - сказал он.
20 сентября на автодороге местного значения Лиски - Острогожск столкнулись автомобиль Opel с украинским номерным знаком и автобус с российским номером. В результате ДТП были госпитализированы шесть украинцев. Все пострадавшие граждане Украины являются жителями временно оккупированной территории Луганской области.