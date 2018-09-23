На пляже в РФ парашютисты врезались в электропровода (Видео)

22 сентября на пляже поселка Джугба в Краснодарском крае России произошла чрезвычайная ситуация. Парень и девушка, катаясь на парашюте, врезались в электропровода. Сейчас пара находится в реанимации. Видео момента жуткого инцидента опубликовали в сети, пишет 24 канал. Российские СМИ сообщают, что оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную в больницу № 2 поселка Новомихайловский. Мужчина находится в реанимации. Причины чрезвычайной ситуации на этот момент неизвестны. В комментариях под видео люди обвиняют инструктора, который проводил буксировки парашюта.