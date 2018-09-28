Сварились заживо: в Петербурге в кафе посетителей затопил кипяток

В Петербурге после прорыва трубы с горячим водоснабжением в кафе погибли двое человек.

Трубу с кипятком прорвало около 4 часов утра, погибли двое посетителей кафе, расположенного в центре Петербурга, передает 78.ru.

Молодые люди с девушками пришли в заведение отпраздновать день рождения. Отмечается, что около трех часов ночи из-за прорыва трубы все посетители и сотрудники кафе сначала вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за оставшимися в вещами и не смогли выбраться.

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной провала грунта, из-за чего под землей оказались два автомобиля. Кроме того, вырвавшийся из трубы кипяток начал течь в расположенное поблизости подвальное кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.

На месте аварии уже побывали коммунальщики, которые отключили поврежденный трубопровод, а также спасатели, которые эвакуировали посетителей кафе и обнаружили погибших. Сейчас на месте работают следователи.