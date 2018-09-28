Зима близко: в Киеве насмерть замерз мужчина

На Лесном массиве в Киеве рядом с рынком "Юность" обнаружили труп мужчины. Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook бездомный мужчина умер в результате обморожения.

"Первая жертва холода. Лесной массив. Рынок "Юность". Бомж. Замёрз", - говорится в сообщении. При этом участники сообщества отмечают, что поза, в которой лежит тело, не свойственна для замерзнувшего.

На месте присутствует полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в Киеве на Троещине нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. СМИ сообщали, что у мужчины был отрезан половой орган, однако в полиции эту информацию опровергли.