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Зима близко: в Киеве насмерть замерз мужчина

На Лесном массиве в Киеве обнаружили труп мужчины
13:22 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В столице на Лесном массиве обнаружили замерзнувший труп мужчины.

На Лесном массиве в Киеве рядом с рынком "Юность" обнаружили труп мужчины. Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook бездомный мужчина умер в результате обморожения.

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"Первая жертва холода. Лесной массив. Рынок "Юность". Бомж. Замёрз", - говорится в сообщении. При этом участники сообщества отмечают, что поза, в которой лежит тело, не свойственна для замерзнувшего.

На месте присутствует полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в Киеве на Троещине нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. СМИ сообщали, что у мужчины был отрезан половой орган, однако в полиции эту информацию опровергли.

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Новости Украины, Киев, Лесной массив, Полиция, Происшествие.
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