В России озвучили количество погибших военных в Сирии

За три года участия России в войне в Сирии на стороне режима Башара Асада погибли 112 российских военных.

Такие данные озвучил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает «Интерфакс».

"На сегодня потери наших вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек. Из техники потеряно 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - заявил Бондарев.

Он также добавил, что почти половина людских потерь связана с катастрофой двух военно-транспортных самолетов в Сирии - Ан-26 и Ил-20.

Между тем, по словам правозащитников из сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Британии, жертвами российской военной операции за последние три года стали более 18 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч мирных жителей, из которых более 3 тысяч - женщины и дети.

По данным правозащитников, с момента начала интервенции Москва помогла сирийскому президенту Башару Асаду вдвое расширить подконтрольную ему территорию.

Авторы доклада возлагают на Кремль вину за появление миллионов сирийских беженцев. По информации наблюдателей, российская авиация в Сирии применила запрещенные международным правом зажигательные снаряды неизбирательного действия. Правозащитники заявили, что Россия постоянно распространяет ложь о непричастности к гибели мирного населения.