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В российской армии решили отказаться от шапок-ушанок

В РФ решили отказаться от ушанок
13:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Российским военным перестанут выдавать пилотки, а шапки-ушанки у офицеров и женщин заменят просто шапками.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.

Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах "шапка-ушанка" изменена на "шапку". Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.

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Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова "рубаха" употреблен термин "фуфайка".

Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.

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Армия РФ, Россия, РФ, Шапка-ушанка.
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