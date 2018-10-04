В российской армии решили отказаться от шапок-ушанок

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.

Также вносятся изменения в нормы снабжения военнослужащих в мирное время. Среди прочего в обновленных нормах "шапка-ушанка" изменена на "шапку". Как уточняется в документе, замена шапок коснется офицерского состава, генералитета, а также женщин-военнослужащих.

Помимо этого в нормах снабжения солдат, сержантов и старшин вместо слова "рубаха" употреблен термин "фуфайка".

Также в документах указывается, что женщинам-курсантам помимо нательных кальсон будут выдавать двое трусов сроком на один год.