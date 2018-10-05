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В Якутске горел крупный торговый центр

Пожар в Якутске
16:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Торговый центр "Сахаэкспоцентр" в Якутске горит открытым огнем, посетители торгового центра эвакуируовались, пострадавших нет.

Спасатели эвакуировали посетителей из торгового центра "Сахаэкспоцентр" в российском Якутске, где произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

"Очаг возгорания находится в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже. Огонь и дым быстро распространяются по этажу", - сказал источник.

Он сообщил, что пожарные проверили первые три этажа - заблокированных людей не обнаружили.

"Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события.

 

На кадрах видно, как люди массово покидают горящее здание.

Общая площадь торгового центра "Сахаэкспоцентр", где произошел пожар - более 6,9 тыс. кв. метров. Это самый крупный торгово-выставочный комплекс в республике, расположен в центре Якутска.

Из здания до прибытия пожарных было выведено около 120 человек.

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В мае "Сахаэкспоцентр" был временно закрыт по решению суда из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Это произошло после прокурорской проверки, которую в торговых центрах Якутска провели после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как сообщал Укринформ, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже с кинозалами, где было много детей. От отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибли 60 человек, из которых 37 детей (по другим данным - 41 ребенок).

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Пожар, Сахаэкспоцентр, Торговый центр Сахаэкспоцентр, Якутск.
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