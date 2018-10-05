Появились свежие кадры обрушения Крымского моста

После аварии на Крымском мосту в сети появились новые фото и видео с места происшествия. Кадры появились в в Twitter RoksolanaToday&Крым. Отмечается, что "утопленника вчерашнего прикрыли зеленой тряпочкой, чтоб дальше не сглазили его".

В четверг, 4 октября, появилась информация, что пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.

Напомним, мост через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым, который ввели в эксплуатацию для легковых машин и автобусов в мае, в понедельник, 1 октября, открыли для движения грузового транспорта. Железнодорожный мост будет запущен в 2019 году. На аннексированный Россией полуостров будут ходить поезда из 11 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других.