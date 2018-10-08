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Под Москвой столкнулись два пассажирских самолета

Аэропорт в Подмосковье
12:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

В аэропорту "Жуковский", расположенном в Подмосковье, произошло столкновение двух пассажирских самолетов "Уральские авиалинии" и "Икар", пострадавших нет.

В подмосковном аэропорту "Жуковский" столкнулись два пассажирских самолета авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Икар". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), передает УНН.

"По предварительным данным, 7 октября на территории аэропорта "Жуковский" при заруливании на место стоянки воздушное судно авиакомпании "Икар" столкнулось с воздушным судном авиакомпании "Уральские авиалинии". В результате столкновения у воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь, пострадавших нет", — пояснили в ММТП.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины инцидента.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в аэропорту Хартума, столице Судана, столкнулись самолеты украинского производства Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана.  Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается.

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Аэропорт Жуковский, Два пассажирских самолета, Икар, Подмосковье, Столкновение, Уральские авиалинии.
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