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Россия обвинила Нидерланды и вызвала “на ковер” посла

МИД РФ
16:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Россия обвинила Нидерланды в дезинформации и вызывает в понедельник посла страны Рене Джонс-Бос в МИД РФ.

Посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос вызвана в понедельник в МИД России "в связи кампанией по дезинформации России, развернутой в Гааге".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

"В связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов", - сказали в МИД РФ

Как сообщалось, 4 октября Нидерланды раскрыли имена четырех российских шпионов, которые в апреле этого года совершили попытку кибератак в Гааге. Офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России охотились на базу данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Из Нидерландов выслали 4 россиян, которых подозревают в подготовке кибератаки

После пресс-конференции в Нидерландах Минюст США сделал свое заявление, сообщив о предъявлении обвинений в хакерских атаках семи работникам ГРУ РФ. Среди них и четверо сотрудников ГРУ, которых Нидерланды выслали в апреле: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. ФБР объявило их в розыск.

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ГРУ РФ, МИД РФ, Нидерланды, Рене Джонс-Бос, Россия.
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