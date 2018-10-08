Россия обвинила Нидерланды и вызвала “на ковер” посла
Россия обвинила Нидерланды в дезинформации и вызывает в понедельник посла страны Рене Джонс-Бос в МИД РФ.
Посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос вызвана в понедельник в МИД России "в связи кампанией по дезинформации России, развернутой в Гааге".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
"В связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов", - сказали в МИД РФ
Как сообщалось, 4 октября Нидерланды раскрыли имена четырех российских шпионов, которые в апреле этого года совершили попытку кибератак в Гааге. Офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России охотились на базу данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Из Нидерландов выслали 4 россиян, которых подозревают в подготовке кибератаки
После пресс-конференции в Нидерландах Минюст США сделал свое заявление, сообщив о предъявлении обвинений в хакерских атаках семи работникам ГРУ РФ. Среди них и четверо сотрудников ГРУ, которых Нидерланды выслали в апреле: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. ФБР объявило их в розыск.