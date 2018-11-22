В России умер главный разведчик Коробов

В России скончался начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

В России на 63-м году жизни умер глава главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. Главный ГРУ-шник России скончался от тяжелого и длительного заболевания, сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что Коробов работал в разведке с 1985 года, а в 2016 году занял пост начальника ГРУ. Предыдущий начальник главной разведки Игорь Сергун умер 3 января 2016 года, по официальной версии, от сердечного приступа. Перед этим Коробов курировал стратегическую разведку и занимал должность заместителя начальника ГРУ.

Напомним, в последнее время мир сколыхнули громкие скандалы с участием российской разведки. Так, 5 сентября в Великобритании были задержаны Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в организации отравления в Солсбери.

А 4 октября Минобороны Нидерландов заявили, что россияне совершили кибератаку и пытались получить доступ к информации о катастрофе MH17, которая произошла в Украине в 2014 году.