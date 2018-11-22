Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ГРУ

После смерти главы ГРУ, в России назначили исполняющего обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС.

В Российской Федерации после смерти главы ГРУ Игоря Коробова, назначили временно исполняющего обязанности начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС вице-адмирала Игоря Костюкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

"В связи с кончиной генерал-полковника Игоря Коробова, обязанности начальника управления исполняет вице-адмирал Костюков", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что начальник ГРУ Игорь Коробов скончался на 63 году жизни в четверг, 21 ноября, от тяжелого и длительного заболевания.

Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В января 2016 года он был назначен начальником ГРУ - заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Предыдущий начальник главной разведки Игорь Сергун умер 3 января 2016 года, по официальной версии, от сердечного приступа. Перед этим Коробов курировал стратегическую разведку и занимал должность заместителя начальника ГРУ.