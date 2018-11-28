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Пожар на крупнейшем ледоколе России " Виктор Черномырдин": появилось видео

Пожар на крупнейшем ледоколе России &quot; Виктор Черномырдин&quot;: появилось видео
12:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях вспыхнул сильный пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин".

Стали известны подробности пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге, который по заявлениям РФ, станет самым большим в мире судном этого типа. Как сообщалось, пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м в 21:10 27 ноября.

В МЧС назвали причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками подрядной организации.

Отмечается, что на строящимся ледоколе не было ни одной системы пожаротушения.

Кроме того, как сообщают в МЧС РФ, возникли трудности с локализацией огня. В частности, пожарным пришлось отказаться от тушения с воздуха.

"Там закрытое помещение. Строящейся ледокол находится внутри. Производится тушение обычными средствами. Авиацию там не применишь", – пояснили в штабе пожаротушения.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на "Адмиралтейских верфях", где загорелся строящийся ледокол, поступило в 19:00 по местному времени. Огонь частично охватил третью и четвертую палубы на площади 300 кв. м (общая площадь судна составляет 1,2 тысячи кв. м). При пожаре пострадали два человека. Один из них госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В России горел ледокол "Виктор Черномырдин"

На месте происшествия работали 110 человек и 24 единицы техники. В результате пожара на "Адмиралтейских верфях" обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений.

Отмечается, что на строительство огромного ледокола Путин выделил 12 млрд рублей (около 180 млн долларов. – Ред.).

30 декабря 2016 г. ледокол был спущен на воду. Тогда, по данным ФГУП "Росморпорт", техническая готовность ледокола составляла 50%. В августе 2017 г. судно перевели на достройку на "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

22 августа 2018 г. ледокол начал швартовые испытания. Достроить судно планировалось в декабре 2018 г., начать ледовые испытания – в марте – апреле 2019 г.

Ледокол проекта 22600 предназначен для проводки и буксировки кораблей во льдах толщиной до 2 м, а также для выполнения спасательных операций и подводно-технических работ. Может использоваться в качестве пожарного судна.

 - Общая мощность силовой дизель-электрической установки – 25 МВт;

- полное водоизмещение – 22 тыс. 258 т;

- длина – 142,4 м;

- ширина – 29 м;

- осадка – 9,7 м;

- скорость на чистой воде – 17 узлов (около 31,4 км/ч);

- экипаж (включая спецперсонал) – 128 человек.

Ледокол оснащен двумя винто-рулевыми колонками типа Azipod ("Азипод", производитель – шведско-швейцарская компания ABB) мощностью 7,5 МВт каждая, которые позволяют сохранять управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах.

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Санкт-Петербург, Ледокол, Ледокол "Виктор Черномырдин", Адмиралтейские верфи.
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