В Беларуси казнили двух человек

В Беларуси исполнили смертный приговор в отношении двух осужденных.

В Беларуси казнили путем расстрела двух людей - фигурантов дела "черных риэлторов" Семена Бережнова и Игоря Гершанкова.

В Беларуси привели в исполнение смертельный приговор к двум осужденным - фигурантов дела "черных риэлторов" Семена Бережнова и Игоря Гершанкова. Как сообщает правозащитный центр "Весна" казнь осуществили путем расстрела.

Так, исполнен смертный приговор Семену Бережнову, который был приговорен к казни 21 июля 2017 года. Данную информацию подтвердили его родственники.

Кроме того, днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что "приговор приведен в исполнение".

Отметим, что в 2017 году Гершанкова и Бережного приговорили к смертной казни, признав виновными в убийствах и махинациях с квартирам.

Справка. Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь - расстрел. В России последний приговор смертная казнь был приведен в исполнение в 1996 году. Тогда расстреляли Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков. Украине смертная казнь досталась в наследство от СССР вместе с Уголовным кодексом 1961 г. До 1995 г. по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире. В 1994 г. расстреляли 60 человек и вынесли 143 смертных приговора. За 6 месяцев 1995 г. к смерти приговорили 74 человек. Какое количество людей казнили – неизвестно. При этом по апелляции отменили 25 приговоров, помиловали 20 человек. В 1996 г. за 6 месяцев в исполнение привели еще 85 смертных приговоров. Решение об отмене было принято в 1992 г., а в 1995 г., вступая в Совет Европы, Украина ввела мораторий на смертную казнь. Но процедура была выполнена с нарушениями, фактически мораторий на расстрелы преступников заработал лишь в 1997 г.