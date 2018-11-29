В Кремле отреагировали на отмену встречи с Трампом

В пресс-службе Кремля заявили, что официальной отмены встречи не получали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального подтверждения отмены встречи на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Аргентине с президентом США Дональдом Трампом не получали. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ (об отмене Трампом встречи с Путиным). Официальной информации не имеем", -говорится в сообщении .

Также по словам Пескова, если Трамп все-таки отменил встречу, то у Владимира Путина будет "несколько дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Напоминаем, что Дональд Трамп заявил об отмене встрече с Путиным в своем Twitter. Аргументировал это тем, что РФ так и не вернули Украине корабли и моряков, захваченных в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что 25 ноября РФ захватила два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины в районе Керченского пролива.