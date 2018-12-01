В России сошел с рельс поезд с боевой техникой

Эшелон с бронетехникой и другими грузами Минобороны РФ сошел с рельс в Омской области.

В России недалеко от города Омск с рельс сошел поезд, перевозивший боевую технику .

Как сообщает местная Единая дежурно-диспетчерская служба, инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, на перегоне Омск - Называевск.

Сообщается, что с рельс сошел 71 вагон, из них 50 остались на колесах, а 21 перевернулся. Помимо платформ с боевой техникой, с рельс также сошли пять цистерн с мазутом.

Утверждается, что пострадавших в происшествии и угрозы экологической ситуации нет.

Напомним, на второй день после открытия, один из поездов-экспрессов по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь", сломался.