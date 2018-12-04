Техника не выдержала: Лавров снова попал в курьезную ситуацию (Видео)

Во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова отключились микрофон и свет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в неудобную ситуацию на форуме в Москве - у него неожиданно перестал работать микрофон.

Спустя несколько минут отключился и экран, на фоне которого стоял министр иностранных дел России. Лавров упорно оставался на сцене до тех пор, пока не стало ясно, что проблему с техникой быстро не решить. "Ну, извините, ребята", - сказал он и ушел.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Сингапуре представители президента Халимы Якоб оттеснили главу МИД РФ Сергея Лаврова вместе с делегацией, чтобы освободить больше места. Об этом инциденте во время визита президента РФ Владимира Путина рассказал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter. "Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал пропагандист под опубликованым роликом. Судя по кадрам, глава МИД РФ был озадачен. "Не конфуз, а должны знать свое место", - пишут в комментариях под видео.