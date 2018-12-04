Скачать
Вторник, 04.12.2018
ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе
ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе
&quot;Желтые жилеты&quot;: во Франции приостановят рост налогов до 2019 года
"Желтые жилеты": во Франции приостановят рост налогов до 2019 года
Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам
Итоги 17-го тура УПЛ в цифрах и по фактам
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи для заботливых родителей
Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи

Техника не выдержала: Лавров снова попал в курьезную ситуацию (Видео)

Техника не выдержала: Лавров снова попал в курьезную ситуацию (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф

Во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова отключились микрофон и свет.

Глава МИД РФ Сергей Лавров попал в неудобную ситуацию на форуме в Москве - у него неожиданно перестал работать микрофон.

Спустя несколько минут отключился и экран, на фоне которого стоял министр иностранных дел России. Лавров упорно оставался на сцене до тех пор, пока не стало ясно, что проблему с техникой быстро не решить. "Ну, извините, ребята", - сказал он и ушел.

Азовский кризис: в МИД РФ не видят необходимости в посредниках для диалога

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Сингапуре представители президента Халимы Якоб оттеснили главу МИД РФ Сергея Лаврова вместе с делегацией, чтобы освободить больше места. Об этом инциденте во время визита президента РФ Владимира Путина рассказал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter. "Конфуз дня: Сингапурцы оттесняют российскую делегацию во главе с Лавровым, чтобы освободить место для рукопожатия президентов России и Сингапура. Маленькая страна, места мало", – написал пропагандист под опубликованым роликом. Судя по кадрам, глава МИД РФ был озадачен. "Не конфуз, а должны знать свое место", - пишут в комментариях под видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, Конфуз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
04 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
05 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Аваков: Одесса - криминальная столица
Аваков: Одесса - криминальная столица
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь