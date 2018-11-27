Азовский кризис: в МИД РФ не видят необходимости в посредниках для диалога

Новости Украины: В МИД РФ заявляют, что посредники в диалоге между Украиной и РФ после атаки на украинские корабли не нужны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что посредники в диалоге между Украиной и РФ после атаки на украинские корабли в Керченском проливе не нужны.

Как передает корреспондент в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриано.

"Что касается инцидента на входе в Керченский пролив из Черного моря, вчера эта ситуация обсуждалась в телефонном разговоре президента Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу", - сказал Лавров.

По его словам, было достигнуто определенное понимание, которое будет в ближайшее время реализовано. "Я не вижу необходимости в каких-то посредниках", - добавил Лавров.

Он отметил, что если партнеры Украины в Европе заинтересованы в том, чтобы подобных инцидентов больше не было, "необходимо послать очень сильный сигнал Киеву".

По мнению Лаврова, на практике можно все вопросы решать на уровне пограничных "властей на местах", решать технические вопросы, "которые украинской стороне не совсем понятны".

"Основное зависит не от Совбеза ООН, ОБСЕ или каких-то других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид и жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", - добавил Лавров.