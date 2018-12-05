Скачать
Среда, 05.12.2018
Климкин напомнил об опасности при посещении Беларуси
Климкин напомнил об опасности при посещении Беларуси
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Ультиматум США по ДРСМД: Россия традиционно отрицает обвинения

Ультиматум США по ДРСМД: Россия традиционно отрицает обвинения
00:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Россия отреагировала на ультиматум США относительно выхода из Договора о РСМД

США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если РФ не вернется к его выполнению, в ответ на это российские власти завили, что никаких нарушений условий ДРСМД со стороны России не существует.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на "выдвинутые США обвинения".

"Россия - это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. У РФ есть так же претензии к США, на которые они не ответили, поэтому мы не собираемся на их мнимые обвинения отвечать", - сказал он.

Шаманов добавил, что "Россия уже многократно предлагала США сесть за стол переговоров, чего они не делают, значит, чего-то боятся".

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ соблюдает положения Договора.

"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", - сказала она, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич добавил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, "не нарушает договор".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о РСМД

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал Помпео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Владимир Шаманов, Мария Захарова, ДРСМД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
02 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
03 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
04 Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети
05 Заболеваемость корью в Украине продолжает расти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений
Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений
Интересные решения уютного жилья для знаков Зодиака
Интересные решения уютного жилья для знаков Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь