Ультиматум США по ДРСМД: Россия традиционно отрицает обвинения

Россия отреагировала на ультиматум США относительно выхода из Договора о РСМД

США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если РФ не вернется к его выполнению, в ответ на это российские власти завили, что никаких нарушений условий ДРСМД со стороны России не существует.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на "выдвинутые США обвинения".

"Россия - это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. У РФ есть так же претензии к США, на которые они не ответили, поэтому мы не собираемся на их мнимые обвинения отвечать", - сказал он.

Шаманов добавил, что "Россия уже многократно предлагала США сесть за стол переговоров, чего они не делают, значит, чего-то боятся".

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ соблюдает положения Договора.

"Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно", - сказала она, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич добавил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, "не нарушает договор".

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе заявил, что США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о РСМД

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал Помпео.