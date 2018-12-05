В РФ арестовали правозащитника Льва Пономарева за пост в Facebook

Суд Москвы арестовал правозащитника Льва Пономарева за пост в Facebook в поддержку россиян, которых подозревают в терроризме и экстремизме.

В Московском суде арестовали правозащитника Льва Пономарева за пост в Facebook в поддержку россиян, подозреваемых в терроризме и экстремизме с целью захвата власти. Об этом сообщает российская "Новая газета", со ссылкой на члена движения "За права человека", возглавляемого Пономаревым.

За повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, правозащитнику присудили арест на 25 суток.

Протокол составили 1 декабря, где говорилось о том, что Пономарев разместил на своей странице в фейсбук призыв к участию в акции "За наших и ваших детей", которыя прошла возле здания ФСБ 28 октября.

Также отмечалось, что к странице правозащитника открыт доступ к просмотру другим пользователям Facebook, и что у него более 8 тысяч подписчиков. Защита намерена обжаловать это решение суда.

Данная акция была направлена в поддержку активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие", которых обвиняют в экстремизме.

Позже, РФ не согласовали акцию.



Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу "Новому величию" и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу "Сети" (также известному как "пензенское дело") проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе "Сеть", которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.