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МККК требует у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам

МККК требует у Москвы допуска к захваченным в плен украинским морякам
10:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Международный комитет Красного Креста направил в Москву документ с требованием допустить к задержанным украинским морякам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Москву требование с оказанием допуска к задержанным 25 ноября в Черном море украинским морякам.

Так как Украина не знает, какое физическое и психологическое давление на сегодняшний день оказывает Россия на украинских моряков, МККК требует оказать как физический, так и медицинский допуск.

Климкин также сообщил, что по предварительной информации, российская сторона пытается перевезти некоторых украинских моряков в следственный изолятор "Лефортово", расположенный в Москве. 

Глава МИД также заявил, что Украина также активизировала международных партнеров, чтобы получить наискорейший доступ к украинским морякам. Согласно международному гуманитарному праву и женевской конвенцией, украинские моряки, арестованные российской стороной, являются военнопленными.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.  Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности". Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратился к руководству РФ с призывом освободить украинских моряков, которые были захвачены в плен в Керченском проливе.

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Москва, Захват, Требование, Украинские моряки, МККК, Допуск.
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