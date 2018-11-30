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Лондон призвал РФ освободить украинских моряков

Лондон призвал РФ освободить украинских моряков
08:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена продолжать политику ужесточения санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Мы всегда находились на передней линии в Евросоюзе, призывая к санкциям против России в ответ на ее поведение. Мы продолжим настаивать на таких мерах, которые мы считаем надлежащими санкциями в отношении России", - сказала он журналистам на борту самолета по пути в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.

Премьер отметила, комментируя ситуацию с задержанием украинских военных кораблей: "Это часть шаблонного поведения России. Она должна освободить корабли и моряков, снизить уровень напряженности".

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обратился к руководству РФ с призывом освободить украинских моряков, которые были захвачены в плен в Керченском проливе.

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Министр напомнил также, что Крым является частью Украины.

"Я говорил с Павлом Климкиным, чтобы повторить, что Великобритания выступает с Украиной против российской агрессии. Крым и его воды являются частью Украины. Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и деэскалировать ситуацию", - заявил Хант.

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Азовское море, Великобритания, Крым, Тереза Мэй.
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