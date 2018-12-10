Премьер РФ Медведев запретил продавать "боярышник" дешевле водки

В РФ после массовых отравлений запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции дешевле алкоголя.

В России после массовых отравлений запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимальной установленной для алкогольной продукции.

Как передает корреспондент в РФ, об этом на совещании в Москве заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений. Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции. Что тем самым выбивает экономическую обоснованность подобного рода торговли или деятельности", - сказал Медведев.

По его словам, также "под запрет попадает продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. То есть, она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями".

Как сообщалось, в России регулярно происходят отравления с летальным исходом после употребления различных жидкостей, содержащих алкоголь. Самый известный и употребляемый продукт - "Боярышник".

В российском Иркутске суд оштрафовал на 250 тыс. рублей мужчину, организовавшего незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола. Проданный с его предприятия метанол также был использован для производства "Боярышника", от отравления которым в 2016 году погибли 76 человек.