Нашли удостоверение Министерства госбезопасности ГДР, выданное на имя Владимира Путина.

Удостоверение Министерства государственной безопасности ГДР, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина нашли в Германии. В свою очередь, в Кремле не исключают, что оно может быть подлинным. Об этом Говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

В сообщении издания отмечается, что документ нашли в архивах отдела "Кадры и обучение" бывшей администрации Штази в Дрездене через 28 лет после "падения" ГДР.

Данное удостоверение подтверждает, что бывший офицер КГБ Владимир Путин являлся сотрудником службы государственной безопасности ГДР. Документ был выдан 31 декабря 1985 года и продлевалось до конца 1989 года.

После чего, издание РФ ТАСС опубликовали реакцию Кремля, а именно пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Таким образом, РФ допускают, что паспорт может быть подлинным.

"Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - отметил Песков.

Напоминаем, что Владимир Владимирович Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене.

По словам Пескова, с этим документом Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу руководителя дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера. Это также облегчало задачу Путину по вербовке агентов в бывшей ГДР.

Штази - Министерство государственной безопасности Германской Демократической Республики — тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган. ГДР существовала с 1950 по 1990 гг.