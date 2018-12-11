Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

В Германии нашли удостоверение Путина о службе в Штази

В Германии нашли удостоверение Путина о службе в Штази
15:50 Сегодня Телеграф

Нашли удостоверение Министерства госбезопасности ГДР, выданное на имя Владимира Путина.

Удостоверение Министерства государственной безопасности ГДР, выданное на имя нынешнего президента России Владимира Путина нашли в Германии. В свою очередь, в Кремле не исключают, что оно может быть подлинным. Об этом Говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

В сообщении издания отмечается, что документ нашли в архивах отдела "Кадры и обучение" бывшей администрации Штази в Дрездене через 28 лет после "падения" ГДР.

Данное удостоверение подтверждает, что бывший офицер КГБ Владимир Путин являлся сотрудником службы государственной безопасности ГДР. Документ был выдан 31 декабря 1985 года и продлевалось до конца 1989 года.

После чего, издание РФ ТАСС опубликовали реакцию Кремля, а именно пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Таким образом, РФ допускают, что паспорт может быть подлинным. 

"Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - отметил Песков.

Напоминаем, что Владимир Владимирович Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене.

Меркель и Путин провели переговоры: обсудили Украину

По словам Пескова, с этим документом Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу руководителя дрезденского отделения по работе с архивами Штази Конрада Фельбера. Это также облегчало задачу Путину по вербовке агентов в бывшей ГДР.

Штази - Министерство государственной безопасности Германской Демократической Республики — тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган. ГДР существовала с 1950 по 1990 гг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ГДР, Министерство государственной обороны ГДР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь