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Меркель и Путин провели переговоры: обсудили Украину

Меркель и Путин провели переговоры: обсудили Украину
09:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили ситуацию в Керченском проливе, а также освобождение украинских моряков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента РФ Владимира Путина освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе.

Как сообщает DW, телефонные переговоры прошли в понедельник, 10 декабря, в которых поднимался вопрос обеспечения беспрепятственного судоходства через Керченский пролив. Отмечается, что Меркель высказалась за освобождение пленных украинских моряков, задержанных российскими военными при следовании из Одессы в Мариуполь.

Кроме того, как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, политики обсудили "транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года".  О деталях переговоров не сообщается.

В Кремле же сообщали, что "выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей". Путин и Меркель также обговорили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

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Сирия, Ангела Меркель, Керченский пролив, Владимир Путин, Украинские моряки.
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