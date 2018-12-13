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Зеркальные меры: Москва выслала словацкого военного дипломата

Зеркальные меры: Москва выслала словацкого военного дипломата
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ

МИД РФ объявил персоной нон грата словацкого дипломата, он должен покинуть страну в течение двух суток.

Российская Федерация объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата. Поскольку согласно устоявшейся общепринятой дипломатической практике подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные меры, на днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат", - заявила Захарова

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Она уточнила, что дипломат должен покинуть страну в течение двух суток.

Как сообщалось, ранее словацкое правительство приняло решение о высылке российского дипломата по подозрению в шпионаже.

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Словакия, Дипломат, МИД РФ, Мария Захарова.
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