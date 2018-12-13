В России заявили, что Украина готовит провокации у границы РФ

Новости Украины: В Москве заявили, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию на Донбассе и готовит наступление с выходом к границе с Россией.

В МИД РФ заявили, что "Украина готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения на Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией".

Как сказала Мария Захарова, Киев планирует воспользоваться военным положение и устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения. Организовать стремительное наступление на мариупольском направлении и захватить территории Приазовья и выйти на границу с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что для этих планов будет задействована военная группировка, которая наполнялась силами и средствами ВСУ на протяжении последних месяцев.

"Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники", - заявила М.Захарова.

Также, она сообщила, что "по замыслу киевских стратегов, резкое обострение ситуации нужно президенту Украины Порошенко, нужно как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов".

Как сообщалось, 12 декабря Кабмин принял решение создать межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что РФ начала свои агрессивные действия на территории Украины в 2014 году, аннексировав Крым и развернув боевые действия на Донбассе. В январе 2017 года Украина признала Россию агрессором, за соответствующее решение проголосовали депутаты.

12 декабря вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу.