Скачать
Пятница, 14.12.2018
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
Филарет рассказал, зачем Украине томос об автокефалии
В Украине открыли первое уголовное дело за &quot;прорыв&quot; границы
В Украине открыли первое уголовное дело за "прорыв" границы
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Лукашенко оценил потери Беларуси от "нефтяных маневров" РФ в $11 млрд.

Лукашенко оценил потери Беларуси от &quot;нефтяных маневров&quot; РФ в $11 млрд.
16:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Лукашенко заявил, что Беларусь из-за России потеряет до $11 миллиардов

Потери Беларуси из-за налогового маневра в РФ составят до $10,8 миллиарда до 2024 года, а неспособность стран договориться разрушает их союз, сказал в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

"Разрушается основа нашего союза, в который вы нас зазывали... Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь – бесполезно", - сказал Лукашенко в Минске на пресс-конференции для российских региональных СМИ, передает Рейтер.

"Если руководство России нас не слышит, я могу задать им один вопрос: "Зачем вы идете на уничтожение Беларуси?", - добавил президент он

Ранее Минск оценивал потери своего бюджета из-за налогового маневра в России в 600 миллионов белорусских рублей (около $300 миллионов) в 2019 году.

Лукашенко в пятницу также сказал, что Москва обещала Минску начать переговоры о цене на поставки газа с 2020 года, но пока отказывается это делать. В 2019 году РФ будет поставлять газ Беларуси по цене $127 за 1.000 кубометров.

Ранее сообщалось, президент Беларуси  высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
04 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
05 За долги по коммуналке украинцев начнут штрафовать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Нацбанк выпустит памятную &quot;новогоднюю&quot; монету
Нацбанк выпустит памятную "новогоднюю" монету
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Ответ астролога: что провоцирует застой в жизни каждого знака зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь