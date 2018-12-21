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Россия взялась за проверку BBC: в ответ на решение по RT

Россия взялась за проверку BBC: в ответ на решение по RT
10:41 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Российские власти намерены осуществить проверку телеканала BBC World News и всех остальных связанных с ним ресурсов.

Роскомнадзор начинает проверку телеканала BBC World News и интернет-ресурсов BBC в России на предмет соблюдения российского законодательства.

Такое решение российская федеральная служба приняла в связи с тем, что Британия признала российский телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что RT игнорирует принцип беспристрастности в своих программах.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий по каналу" BBC World News ", который вещает на территории Российской Федерации, а также о ресурсах BBC в сети интернет на предмет соблюдения российского законодательства", - заявили в ведомстве.

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О результатах проверки Роскомнадзор обещает сообщить дополнительно.

Британский регулятор проводил расследование о нарушении правил вещания в семи программах телеканала RT. Ofcom сообщил RT о намерении рассмотреть возможность введения санкций против канала.

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Великобритания, Роскомнадзор, РФ, BBC.
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