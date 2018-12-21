Беларусь и РФ готовятся к созданию единого законодательства

Россия и Беларусь создают единое законодательство.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершающейся подготовке проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Об этом он сказал на 55-ой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которая открылась в Москве в пятницу, передает белорусский "Интерфакс".

По его словам, создание единого правового пространства - это "путь к обеспечению равных условий для работы компаний и предприятий на всей территории союзного государств".

Отмечается, что ранее формирование единого законодательства обсудили президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Ранее, Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.