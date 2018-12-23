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В Беларуси оштрафовали активистов за бумажные кораблики под посольством РФ

В Беларуси оштрафовали активистов за бумажные кораблики под посольством РФ
20:35 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

В Беларуси оштрафовали активистов за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Суд Центрального района Минска назначил по 490 белорусских рублей штрафа активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко, а также журналистке "Нового часу" Диане Середюк за участие в акции солидарности с украинскими моряками 26 ноября. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Активистов признали виновными по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Диана Середюк на суде заявила, что отправилась на мероприятие солидарности с украинскими моряками как журналистка и была отмечена журналистким бейджем.

Она предоставила редакционное задание "Нового Часу", копию журналисткого свидетельства, фото, на котором она фотографирует акцию, диск с этой фотографией, а также скриншот ее материала с сайта газеты.

Евгений Батуро, муж Середюк, заявил, что пошел вместе с женой для ее безопасности.

Светлана Коваленко, в свою очередь, признала, что она действительно установила три кораблика.

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"Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать", - сказала она.

При этом активистка подчеркнула, что сотрудники милиции не делали никаких замечаний о незаконности мероприятий.

"Помимо этого, правозащитникам стало известно, что на несколько несовершеннолетних активистов Молодежи БНФ также составили протоколы правонарушений, которые переданы для рассмотрения в Административные комиссии по месту их жительства", - отмечает "Весна".

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Штраф, Беларусь, Евгений Батура, Светлана Коваленко, Диана Сердюк.
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