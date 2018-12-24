В Хабаровском крае 3-летний мальчик чудом выбрался из тайги в 35-градусный мороз

В Хабаровском крае трехлетний мальчик поехал с отцом на снегоходе в тайгу, отец провалился в реку, а ребенок 3 километра в 35-градусный мороз шел домой.

В Хабаровском крае России 3-х летнему мальчику удалось в 35-градусный мороз самостоятельно выбрался из тайги. Как сообщают российские СМИ, трагический инцидент произошел в поселке Кенай.

Отец забрал ребенка из детского садика и с ним уехал на реку, чтобы исследовать дорогу для будущей рыбалки. Мужчина высадил ребенка на берегу в тайге, а сам на снегоходе заехал на реку. К сожалению, лед не выдержал веса и мужчина с транспортным средством провалился под воду.

Чтобы вернуться домой, маленький мальчик прошел 3 километра по следам от снегохода ночью через тайгу в 35-градусный мороз. Сообщается, что когда 3-летний мальчик был уже вблизи населенного пункта по той же дороге, где машины почти не ездят, мимо проезжал мужчина с лесозаготовительного предприятия и заметил ребенка. Он подобрал мальчика и отвез домой.

После такого долгого путешествия, ребенок заболел, поднялась высокая температура, он проходит лечение дома. На данный момент, группа спасателей занимается поиском тела отца мальчика, который провалился под лед.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что украинцев на Новый год ждет действительно сказочная ночь. В Украину 31 декабря и 1 января придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег. Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля. В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем 1 января - до +2°С, говорит синоптик.