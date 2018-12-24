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В новогоднюю ночь синоптики обещают украинцам "зимнюю сказку"

В новогоднюю ночь синоптики обещают украинцам &quot;зимнюю сказку&quot;
15:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В новогоднюю ночь синоптики обещают украинцам небольшой мороз и снег.

До Нового года осталась ровно неделя, и всех украинцев волнует, какая погода будет на праздник и порадует ли зима снегом и морозом.

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook уже обнародовала новогодний прогноз погоды и пообещала украинцам действительно сказочную ночь.

Так, по словам синоптика, в  Украину 31 декабря и 1 января придет циклон атлантического происхождения, который принесет похолодание и снег.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на западе и севере, днем 1 января осадки охватят центр, восток и юг страны", - говорится в сообщении. Ночью 1 января в Украине ожидается 0...-6°С, в Сумской и Харьковской до -8°С, на западе Украины - около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3°С, днем 1 января - до +2°С, говорит синоптик.

"Кому повезет совместными усилиями опустить столбики термометров ниже нуля, тот будет играть мокрыми снежками и весело валяться в снегу со своим предметом обожания в новогоднюю ночь", - шутит Наталья Диденко.

Напомним, на рождественские праздники, которые христиане западного обряда будут праздновать 24-25 декабря, погода в Украине ожидается облачной, также есть вероятность осадков. В Украине в понедельник, 24 декабря, будет облачно, небольшой снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

25-26 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

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Зима, Новый год, 31 декабря, 1 января, Погода на Новый год.
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