Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Цены на нефть снова пошли в рост
Цены на нефть снова пошли в рост
У именитого бойца UFC нашли допинг
У именитого бойца UFC нашли допинг
Мифы и факты о радиации
Мифы и факты о радиации

Штормовое предупреждение: Украину накроют метели, дожди и сильный ветер

Штормовое предупреждение: Украину накроют метели, дожди и сильный ветер
10:52 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В ряде областей Украины 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Укргидрометцентра во вторник, 25 декабря, в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, в этих областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

"Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", - предупреждают в ГСЧС Украины.

Напомним, в Украине в понедельник, 24 декабря, будет облачно, небольшой снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в западных и Житомирской областях умеренный, в восточных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме восточных областей, умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. В западных, днем и в южных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют на дорогах страны гололед. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы

В Киеве и области 24 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, по области 0-5°С мороза, днем в столице около 0°С, по области от 2°С мороза до 3°С тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Снег, Синоптики, Метель, ГСЧС, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)
02 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
03 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
04 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
05 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь