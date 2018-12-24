Штормовое предупреждение: Украину накроют метели, дожди и сильный ветер

Новости Украины: В ряде областей Украины 25 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Укргидрометцентра во вторник, 25 декабря, в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, в этих областях ожидается снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

"Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", - предупреждают в ГСЧС Украины.

Напомним, в Украине в понедельник, 24 декабря, будет облачно, небольшой снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в западных и Житомирской областях умеренный, в восточных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме восточных областей, умеренный мокрый снег, в южной части с дождем. В западных, днем и в южных областях местами налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Синоптики прогнозируют на дорогах страны гололед. Ветер в западных областях северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

В Киеве и области 24 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, по области 0-5°С мороза, днем в столице около 0°С, по области от 2°С мороза до 3°С тепла.