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Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы

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Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы
14:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В декабре 2018 года в календаре 11 выходных, также в месяце будет две рабочие субботы, а на Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Согласно календарю выходных на 2018 год, который утвердил Кабмин, украинцев ждут дополнительные выходные в декабре и в январе. Календарь выходных на декабрь 2018 год и январь 2019 предусматривает, как переносов рабочих дней на субботы, так и дополнительные выходные в связи с новогодними праздниками. 

Выходные на Католическое Рождество

Украинцы в декабре 2018 будут отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря. Впервые Украина отпраздновала католическое Рождество на официальном уровне в прошлом году. 16 ноября 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому 25 декабря было признано официальным праздничным и выходным днем, а выходной 2 мая – отменен.

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Выходные на Новый год

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря. Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря. Всего в январе в Украине будет 10 выходных, включительно с праздниками.

Выходные на Рождество

7 января 2019 года в нашем государстве будет праздноваться православное Рождество, которое выпадает на понедельник. Поэтому выходные дни будут охватывать период 5–7 января.

Зимние каникулы школьников

Кроме того, отдыхать на Новый год будут и школьники. Каникулы в средних учебных заведениях Украины продлятся с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

Старый Новый год

Новый год по Юлианскому календарю или Старый новый год не является праздничным на уровне государства. Поэтому в понедельник, 14 января 2019 года официальный рабочий день.

Напомним, новоизбранный предстоятель единой Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что церковь должна реформироваться, но для этого необходимо использовать современные технологии и активно работать с молодым поколением.

 "Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос - мы можем в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний. Прямо он так и не уточнил, поддерживает ли он перенос празднования Рождества или украинцы так и будут праздновать два раза - 25 декабря и 7 января.

Погода на Новый год и Рождество

Как сообщили синоптики, Новый год 2019 обещает быть морозным и снежным, как и положено зимнему празднику. Синоптики прогнозируют, что с 31 декабря на 1 января будет до -6 градусов Цельсия. Об этом говорил Леонид Горбань.

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Начало января и Рождество 2019 будут достаточно теплыми, морозы вернутся в Украину ближе к старому Новому году и Крещению. 15 января температура может опуститься до -25 градусов. Согласно предварительному прогнозу, на Новый год в Киеве будет от -5 до +5 градусов, возможен дождь. В Харькове на Новый год 2019 будет небольшой мороз со снегом. Такая же погода ожидается в Днепре и Запорожье, но без осадков.

Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег

В Одессе от -2 до +1, может пойти дождь. Во Львове ожидается от около нуля. Осадков не прогнозируется. На Прикарпатье и Закарпатье от -2 градусов до +3. Возможен слабый снег. В Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму в новогоднюю ночь будет от -3 градусов до 0. Снежно и морозно будет в праздничную ночь в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Температура опустится до -6. До средины января ожидается плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание.

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Рождество, Новый год, Католическое Рождество, Декабрь 2018, Календарь выходных, Выходные в декабре 2018, Выходные в январе 2019.
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