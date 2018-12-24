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В России засудили активиста за "сотрудничество с Правым сектором"

В России засудили активиста за &quot;сотрудничество с Правым сектором&quot;
17:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.kasparov.ru

В столице РФ проукраинского активиста приговорили к почти 4 годам лишения свободы за участие в "Правом секторе".

В Москве Нагатинский районный суд приговорил проукраинского активиста Дениса Бахолдина к 3,5 годам колонии по обвинению в участии в "Правом секторе". Как сообщает издание Каспаров.Ru, в связи принятием закона, приравнивающего сутки, проведенные в СИЗО, к 1,5 суткам в колонии, Бахолдину зачтется более чем 2,5 года - он находился под арестом с марта 2017 года.

В ходе суда сторона обвинения заявила, что Бахолдин "совершил участие в экстремистской деятельности" запрещенной в РФ организации "Правый сектор", что преступление совершено против основ конституционного строя и с применением оружия, и запросила 5 лет лишения свободы и ограничения свободы на 10 месяцев.

"Обосновывая позицию, обвинение упомянуло показания секретного свидетеляпод псевдонимом Иванов Иван Иванович, который заявил, что он являлся разведчиком-пулеметчиком вооруженных сил Украины в зоне АТО. В 2015 году свидетель якобы сопровождал на нейтральную территорию группу разведчиков без опознавательных знаков. После выполнения задания старший группы разведчиков поднял балаклаву так, что было видно его лицо", - пишет издание.

Позднее на доске без вести пропавших в районе Лисичанска свидетель якобы видел фотографию этого командира, а в суде опознал Бахолдина.

Также прокуратура ссылалась на содержимое флеш-накопителя, на котором якобы имелась справка "Правого сектора" о том, что обвиняемый якобы находился в зоне АТО и принимал участие в боевых действиях.

Также на накопителе якобы были обнаружены фотографии обвиняемого в военной форме с оружием, видеозаписи учений венизированеых подразделений и методички по ведению боевых действий.

Адвокат Бахолдина Светлан Сидоркина заявила, "справка "Правого сектора" - только ксерокопия, а не оригинал, а подлинность справки не проверена: запросов в Украину прокуратура не делала.

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Содержание накопителя, на котором находились "материалы", не было зафиксировано при досмотре непосредственно после задержания, поэтому неизвестно, когда и при каких обстоятельствах информация появилась на флешке, заявила адвокат.

36-летний общественный активист из Москвы Денис Бахолдин принимал активное участие в уличных кампаниях в поддержку Украины. В марте 2014-го Бахолдин пикетировал здание российского Минобороны в знак протеста против оккупации Крыма, тогда его арестовали на 10 дней и назначили штраф в 10 тыс. рублей.

В конце 2014 года уехал жить в Киев. В марте 2017 власти РФ задержали Бахолдина на границе, когда он ехал из Киева к родителям в Москву.

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Москва, Россия, РФ, Российская Федерация, Правый сектор, Денис Бахолдин.
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