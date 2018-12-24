Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Опубликовано письмо 19-летнего украинского пленного моряка, который был ранен
Пленный моряк написал письмо из СИЗО
Динамо может вернуть бывшего лидера
Динамо может вернуть бывшего лидера
Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки
Украинские звезды показали, как украсили новогодние елки

В МИД РФ подозревают Украину в подготовке провокации в киберпространстве

В МИД РФ подозревают Украину в подготовке провокации в киберпространстве
17:52 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

В России заявили, что Украина "может готовить провокацию в киберпространстве, в том числе при содействии находящихся на территории Украины представителей НАТО".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев "может готовить провокацию в киберпространстве, в том числе при содействии находящихся на территории Украины представителей НАТО". Об этом Захарова заявила 24 декабря, передает ТАСС.

По словам Захаровой, "на мысль о провокации в киберпространстве" наводит завление начальника главного управления связи и информационных систем генштаба ВСУ Владимира Рапко, который "заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы".

Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку

"Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности - дислоцируются в Таллине - и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции", - заявила Захарова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, МИД РФ, Мария Захарова, Владимир Рапко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
04 Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха
05 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину, рассчитывая на поддержку
Саиф аль-Ислам Каддафи отправил письмо Путину
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по Сирии
Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по Сирии
&quot;Щедрик&quot; Николая Леонтовича: самые яркие версии рождественской колядки
"Щедрик" Николая Леонтовича: самые яркие версии рождественской колядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь