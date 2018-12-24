В МИД РФ подозревают Украину в подготовке провокации в киберпространстве

В России заявили, что Украина "может готовить провокацию в киберпространстве, в том числе при содействии находящихся на территории Украины представителей НАТО".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев "может готовить провокацию в киберпространстве, в том числе при содействии находящихся на территории Украины представителей НАТО". Об этом Захарова заявила 24 декабря, передает ТАСС.

По словам Захаровой, "на мысль о провокации в киберпространстве" наводит завление начальника главного управления связи и информационных систем генштаба ВСУ Владимира Рапко, который "заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы".

"Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности - дислоцируются в Таллине - и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции", - заявила Захарова.