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Кремль отреагировал на слова Лукашенко о "не братских" странах

Кремль отреагировал на слова Лукашенко о &quot;не братских&quot; странах
15:56 Сегодня Телеграф

В Кремле считают все-таки, что Россия и Беларусь остаются братскими и союзными государствами.

В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси о не братских отношениях между двумя странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь остаются братскими и союзными государствами.

"Безусловно, Россия и Беларусь остаются братскими и союзными государствами" - отметил Д.Песков. Об этом сообщает русское издание "Говорит Москва".

Пресс-секретарь отметил, что иногда возникают проблемные вопросы между Путиным и Лукашенко, но в диалоге все решается. Стоит отметить, что завтра запланирована очередная встреча между президентами и они обсудят все то, что "считают необходимыми обсудить".  

Беларусь и РФ готовятся к созданию единого законодательства

Напомним, вчера, 24 декабря, Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией установились партнерские отношения, а не братские.

Кроме того, ранее между президентами возникли разногласия в вопросе цены на газ, после чего Путин предложил все обсудить без присутствия СМИ.

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Кремль, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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