Лукашенко вновь едет к Путину договариваться за газ

В Кремле анонсировали на 29 декабря второй раунд газовых переговоров Путина и Лукашенко.

В Кремле анонсировали на 29 декабря в Москве второй раунд газовых переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра по договоренности двух президентов с рабочим визитом в Москву приедет президент Беларуси Лукашенко. И завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко, будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи, которая была днями ранее в Москве», - сказал Песков.

По его словам, президенты двух стран после встречи в Кремле поручили создать рабочую группу. «Мы надеемся, что к моменту встречи двух президентов уже эта группа межведомственная будет сформирована. И президенты в продолжение разговора, который был начат ранее, смогут уже определить круг вопросов, которые эта группа сможет обсуждать», - сказал Песков.

«Президенты продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года (договор о создании Союзного государства). Президенты получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам. Позиции абсолютно понятны и последовательны. Есть много вопросов, которые нужно и можно обсуждать. А главное, что очень многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с высшего уровня может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать этой рабочей группе», - добавил Песков.

На вопрос, означает ли это, что главными темами встречи станут обсуждение договора и итогового маневра, Песков ответил: «В том числе, да».