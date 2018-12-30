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Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла в 6 километров

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла в 6 километров
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Камчатском крае 30 декабря вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 километров, на пути распространения шлейфа пепла населенных пунктов нет.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае рано утром выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря, сообщает управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в западном направлении от вулкана в сторону горных районов.

На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, передает "Коммерсант". Выпадение пепла в поселках региона не зафиксировано.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Тургрупп в районе вулкана не зарегистрировано. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.

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Шивелуч высотой 3 тыс. 283 м — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года.

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Все по теме:

Камчатка, РФ, Ветер, Пепел, Вулкан "Шивелуч", Столб пепла.
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