Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла в 6 километров

В Камчатском крае 30 декабря вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в 6 километров, на пути распространения шлейфа пепла населенных пунктов нет.

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае рано утром выбросил столб пепла высотой до 6 км над уровнем моря, сообщает управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в западном направлении от вулкана в сторону горных районов.

На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, передает "Коммерсант". Выпадение пепла в поселках региона не зафиксировано.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Тургрупп в районе вулкана не зарегистрировано. Объявлен «оранжевый» код авиационной опасности.

Шивелуч высотой 3 тыс. 283 м — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года.