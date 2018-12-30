В Улан-Удэ в результате крушения вертолета погибли 4 человека

В Улан-Удэ потерпел крушение частный вертолет Agusta A119, погибли четверо мужчин, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

В российском городе Улан-Удэ в воскресенье, 30 декабря, около 10:00 (04:00 по киевскому времени)произошло крушение вертолета Agusta A119. Как сообщают местные СМИ, в крушении погиб известный бизнесмен и его коллеги.

По предварительной информации, у погибших была запланирована рыбалка в Еравнинском районе. Авария произошла в лесном массиве в местности Верхняя Березовка. Сообщается, что вертолет не смог сесть в точке назначения из-за неблагоприятных погодных условий и потерпел крушение в Улан-Удэ.

На видеозаписи можно увидеть, что вертолет сгорел почти дотла. На месте происшествия работали пожарные, чтобы ликвидировать очаги открытого горения.

На борту в момент трагедии находились четыре человека. все они погибли. Сообщается, что среди погибших числится известный местный бизнесмен Сергей Рогов, а также двое местных предпринимателей, которые были друзьями Рогова.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц" УК РФ.

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