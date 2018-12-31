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Взрыв дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до четырех

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Взрыв дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до четырех
12:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В российском городе Магнитогорск произошел взрыв газа в многоэтажке, в результате чего погибло четыре человека, судьба еще 79 человек остается неизвестной.

В результате взрыва в жилом доме в российском Магнитогорске погибли четыре человека, судьба еще 79 людей остается неизвестной.

Такие данные сообщили Интерфаксу в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"По состоянию на 13:00 (по местному времени) в доме (подъезде - ред.) было прописано 111 человек, еще девять снимали жилье - всего 120 человек. Известна судьба 52 человек. Из них четверо погибли, 16 эвакуированы, в том числе семеро детей. Госпитализированы четыре человека, в том числе двое детей. Еще 28 человек вышли на связь со штабом", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что взрыв произошел в доме №164 по улице Карла Маркса. В обрушившемся подъезде были прописаны в этом подъезде 110 человек, из них 19 эвакуированы. По данным спасателей, из завалов извлечены трое живых и трое погибших. Неясной остается судьба 79 человек. Медики сообщают, что к ним обратились 12 жильцов указанного дома, четырех госпитализировали, среди них один ребенок. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Как пишет Znak, по данным депутата местной думы и журналиста Павла Верстова, из-за взрыва разрушено 48 квартир. Однако эвакуировали всех жильцов дома, а не только разрушенного подъезда. Некоторые из жильцов других подъездов уже вернулись домой, несмотря на запрет.

Известно также, что, так как между взрывом газа и обрушением подъезда прошло несколько минут, некоторые его жильцы успели спастись сами, они выпрыгивали в окна.

 

Кроме того, взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Также были выбиты окна в здании детского спортивного клуба, которое находится рядом с домом.

Как сообщалось, в Магнитогорске Челябинской области (РФ) в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Россия, Взрыв, Жертвы, Происшествия, Магнитогорск.
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