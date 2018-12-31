В России в многоэтажке произошел взрыв газа, есть жертвы

В российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

В городе Магнитогорск в России в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Взрыв, по предварительным данным, произошел в 6:00 по местному времени. Об этом сообщило издание "Медуза".

В пресс-службе губернатора Челябинской области рассказали, что сейчас обнаружены тела трех погибших: двое взрослых и один ребенок. Всего под завалами обнаружили 16 человек.

Фото: обрушение в Магнитогорске

Работающие на месте взрыва спасатели МЧС расчищают двор от припаркованных автомобилей, доступ к месту обрушения ограничен из опасений повторного обрушения.

В то же время в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Вологде в ночь на 16 декабря произошел взрыв в одной из квартир жилой многоэтажки, погибла женщина, есть еще пострадавшие.