Взрыв газа в многоэтажке Вологды, есть погибшие и пострадавшие

В Вологде в ночь на 16 декабря произошел взрыв в одной из квартир жилой многоэтажки, погибла женщина, есть еще пострадавшие.

Около полуночи 16 декабря по местному времени в российской Вологде в одной из квартир жилой многоэтажки произошел взрыв бытового газа. Как пишет местное издание "Онлайн Вологда", в результате один человек погиб и еще несколько пострадали.

По данным издания, взрыв произошел на пятом последнем этаже, в результате чего здание получило серьезные повреждения – по меньшей мере одна квартира разрушена, а также частично обрушена крыша, потолочные перекрытия на площади в 30 квадратных метров и разрушены два балкона. Кроме того, обломки здания повредили припаркованные снизу автомобили, пожара нет.

В МЧС изданию рассказали, что в результате погибла женщина и есть еще пострадавшие, однако их точное количество сейчас выясняется. Также в ведомстве говорят, что им пришлось в доме перекрыть газ.

По предварительной информации, женщина скончалась в машине скорой помощи, она является одной из семи пострадавших, передает ТАСС. Информационное агентство "РИА Новости", со своей стороны, сообщает, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

"По непроверенной информации, в квартире проходил ремонт, и рабочие, которые устанавливали натяжной потолок, оставили баллон в комнате. Возможно это и стало причиной взрыва. Так как баллон, заправленный на холоде после того, как его внесут в теплое помещение, может сдетонировать", – рассказали местные журналисты.

Сейчас 30 жильцов пострадавшего дома и соседнего подъезда эвакуировали: их планируют переместить в пункт временного размещения.

Напомним, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительным данным, газа. В результате взрыва были повреждены 70 квартир. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное. Горсовет Фастова объявил 16 декабря Днем траура.